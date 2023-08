El mundo de la lucha libre se vio sorprendido al conocer la noticia de la terrible muerte de Bray Wyatt, quien con solo 36 años falleció hace solo unas horas. Triple H fue el encargado de dar la noticia, con el permiso de su padre, y las reacciones del mundo de la lucha libre no se hicieron esperar, tanto dentro como fuera de la WWE.

► Cody Rhodes y Braun Strowman estarían en SmackDown

WWE aparentemente tenía todo listo para el episodio de WWE SmackDown de este viernes, pero probablemente será un episodio único mientras rinden homenaje a Wyatt.

Al respecto, Sean Ross Sapp publicó en Twitter para decir que no ha escuchado ningún plan definitivo sobre SmackDown, y que algunas cosas podrían estar cambiando drásticamente. La misma fuente agregó que WWE también traerá algunas personas para las grabaciones de esta noche que no estaban programadas originalmente.

«Entiendo la inquisición natural sobre Smackdown esta noche, pero aún no tengo esa información. Me dijeron que es seguro de que habrá grandes cambios y algunas personas que no planeaban estar allí sí lo harán, pero no sé hasta qué punto.»

PW Insider abonó más a este reporte, indicando que Cody Rhodes y Braun Strowman irán a SmackDown esta semana. Cody es una superestrella de RAW y Braun está fuera de acción después de una cirugía de cuello, por lo que esos dos ciertamente fueron llamados después de que se conoció la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt.

«Cody Rhodes estará en la grabación de Smackdown de esta noche. Se le ha dicho a PWInsider.com que Braun Strowman también estará allí esta noche, pero eso no significa que aparecerá ante la cámara.»

«Uno pensaría que muchos de los planes creativos originales para esta noche habrán cambiado tras el fallecimiento de Windham Rotunda.»

El fallecimiento de Bray Wyatt sacudió a todo el mundo de la lucha libre profesional y muchos probablemente le rindan un merecido homenaje en el programa esta noche; no solo las Superestrellas, sino también el público que se congregue en el el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky.