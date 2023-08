Bronson Reed y su esposa, Paige, esperan un bebé

En el main roster de WWE, Bronson Reed es una bestia que no se detiene ante nada y muestra siempre su cara más malvada para aplastar a sus oponentes e intentar alcanzar la cima como Superstar, pero cuando estaba en NXT cantaba una canción distinta. El objetivo era el mismo pero su comportamiento era mucho más amable. Hasta el punto de que en una ocasión celebró ser el nuevo Campeón de Norteamérica llevando a su esposa al encordado y presentándola al WWE Universe. Eso ocurrió durante el programa del 18 de mayo de 2021, cuando venció a Johnny Gargano para hacerse con el título. Lamentablemente, no mucho después de eso, fue despedido de la compañía.

For his family in Australia.

For his wife in attendance.

For all of you watching at home.

@bronsonreedwwe made a lot of people proud tonight. #AndNew #WWENXT #SteelCage #WeAreNXT pic.twitter.com/cedjYgPliv

— WWE NXT (@WWENXT) May 19, 2021