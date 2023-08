Cody Rhodes tiene su equipo WarGames de ensueño

En la edición de Survivor Series del año pasado, vimos por primera vez una lucha al estilo WarGames, en donde The Bloodline (Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa y Sami Zayn), acompañados de Paul Heyman, vencieron tras casi 40 minutos ante el Team The Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland, Butch, Drew McIntyre y Kevin Owens). Este concepto, recreado por Triple H desde hace algunos años en NXT, fue una creación del fallecido Miembro del Salón de la Fama WWE, Dusty Rhodes.

► Cody Rhodes aún no compite en una lucha de WarGames

Irónicamente, Cody Rhodes todavía no ha participado en ninguna edición de WarGames, aunque recordemos que recién volvió a WWE el año pasado; no obstante, estuvo cerca de hacerlo en el 2020 con la versión de AEW, Blood & Guts, pero la pandemia de COVID-19 cambió los planes.

Durante una reciente sesión de Reddit Ask Me Anything organizado por Peacock, «The American Nightmare» respondió algunas preguntas de los fanáticos, incluyendo una que le hicieron en torno a cuál sería su equipo de ensueño para un combate de WarGames si alguna vez tuviera la oportunidad de ser parte del mismo.

Cody Rhodes analizó la situación y destacó la labor de Kevin Owens, a quien le gustaría tenerlo en un equipo de WarGames por cuanto ya cuenta con la experiencia necesaria, considerando que ya ganó un combate en el 2019 como refuerzo de NXT, y perdió otro en Survivor Series el año pasado. No obstante, ya yendo un poco más serio, «The American Nightmare» no dudó en escoger a su padre, además de Sting, Shawn Michaels y Rey Mysterio, como su equipo de ensueño. De ellos, solo Sting cuenta con una experiencia previa, cuando formó parte de la versión que existía en la extinta WCW.