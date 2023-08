Que un luchador se cague durante un combate no es nada nuevo, a lo largo de los años hemos oído y leído todo tipo de historias de personas como John Cena, Steve Austin, CM Punk o Tommy Dreamer. En esta ocasión descubrimos la de MJF, el actual Campeón Mundial AEW, que está ultimando los preparativos para exponer el título en All In 2023, donde también estará buscando convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Parejas ROH. ¿Qué fue lo que le pasó al Better Than You?

This Burberry Bloke got a bloody good Pump in today. I’m not Faffing around and if you think I’m losing on Sunday you’re taking a piss, Bruv. Aussie open and Adam Cole are in for some Barney Rubble, Mate. #BurberryBritishBulldog pic.twitter.com/U36NHe3o7b — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) August 25, 2023

► MJF recuerda cagarse encima

Como explica en una reciente aparición en Hot Ones: Truth Or Dab, ocurrió durante una lucha con Ace Romero en un evento independiente -no aclara cuál ni cuándo ni dónde, y tuvieron 23 combates de distintas modalidades; tres de ellos fueron manos a mano: en AAW Never Say Die 2018, AAW Day Of Defiance 2018 y AAW United We Stand 2018- cuando su oponente saltó desde la tercera cuerda sobre él. Cualquiera puede comprenderlo pues es una bestia de 181 kg.

«He tenido un incidente en el ring. El chico se llamaba Ace Romero. Lo que sucedió fue que él saltó desde la cuerda superior, hermano, me impactó con un salto y pensé que había hecho suficiente antes de la lucha, pero claramente no terminé el trabajo. Por suerte, llevaba trunks negros, así que nadie se dio cuenta y era una lucha con varios hombres, así que cuando cayó sobre mí, inmediatamente me sucedió y en ese momento pensé: ‘Sabes qué, voy a salir rodando’. Así que me fui rodando, me mantuve un poco agachado por un rato y esperé el momento adecuado para atacar, aún gané la lucha con un pañal lleno. [risas] Por eso soy un campeón mundial, no sucedió por accidente».