Gunther revela la razón detrás de su éxito en WWE

En junio del año pasado, Gunther derrotó a Ricochet para capturar el Campeonato Intercontinental WWE por primera vez en su carrera, y luego de una serie de enormes defensas eventualmente llegó a superar el reinado récord de 454 días de The Honky Tonk Man el 7 de septiembre. Actualmente lleva 529 días con el oro y su histórico reinado no parece detenerse. Actualmente está programado para defender el título contra The Miz en Survivor Series: WarGames 2023 este sábado 25 de noviembre.

► Gunther lleva un impresionante récord como campeón

Mientras continúa su reinado histórico como Campeón Intercontinental, GUNTHER también parece estar ganándose el respeto del Universo WWE gracias a sus grandes combates, los cuales han generado reacciones positivas entre el Universo WWE. Recordemos que no es la primera vez que posee un título en WWE, ya que también fue Campeón NXT UK por 870 días, por lo que se puede decir que ha tenido bastante éxito en WWE al sumar casi 1.400 días siendo campeón, y teniendo un asombroso porcentaje del 79% de días desde su debut en WWE en que ha poseído algún título.

Durante una aparición reciente en el podcast The Masked Man Show, Gunther habló sobre su enfoque del aspecto del personaje de la lucha libre y cómo cree que le ha ayudado a alcanzar el éxito en la WWE. También agregó que, a pesar de que ha trabajado como rudo, piensa que lo importante es la conexión que tenga con el público.

«Creo que lo que hago ante la cámara no es tan diferente de lo que realmente soy. Creo que, en la vida real, muchas de mis decisiones se basan simplemente en la lógica. Realmente no trato de tomar decisiones basadas en las emociones. Lo intento. juzgar las situaciones objetivamente y no desde un lado, si eso tiene sentido. Y creo que eso se traduce en lo que hago en el ring», dijo GUNTHER. «En general, todos los que han tenido éxito en este negocio, creo que la mayoría encontró algo en su propia personalidad que podían tomar y hacer funcionar en el ring. Porque si no estás actuando algo y eres solo tú, Nadie superará jamás la autenticidad que conlleva. Eso no es nada que puedas copiar».

«No importa sobre qué base te relacionas con alguien. Tan pronto como puedas relacionarte de alguna manera, tendrás algún tipo de conexión emocional«.