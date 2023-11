«Ya me hizo pensar y soñar con el 31 de agosto, Bash In Berlin. Sin duda, vamos a deslumbrar en este hermoso lugar porque Alemania se va a descontrolar.» Así hablaba recientemente Ludwig Kaiser de WWE Bash in Berlin 2024. «Alemania ha merecido esto durante muchos, muchos años, y puedo garantizar al Universo de la WWE que la multitud alemana no va a decepcionar.»

► Gunther mira a Bash in Berlin

El integrante de Imperium debería estar en el Premium Live Event del 31 de agosto del año que viene, teniendo en cuenta además de que será en su país natal, como también Gunther, el actual Campeón Intercontinental, nativo de Austria. No obstante, tendremos que ver qué pasa con ellos hasta entonces y si a The Ring General se le permite viajar.

El medio Krone apuntaba recientemente: «A Gunther no se le permite salir de los Estados Unidos debido a estrictas regulaciones de residencia. Durante este tiempo, solo tiene permiso para realizar actuaciones dentro de los Estados Unidos». Y el luchador comenta en Sports Illustrated:

«Estoy solicitando mi tarjeta de residencia. Durante ese proceso, no puedes salir del país por un tiempo. Pero el evento en vivo está programado para agosto. Debería haber terminado para entonces«.

En estos momentos, Gunther está rivalizando con The Miz, ante quien expondrá el título este sábado 25 de noviembre en Survivor Series 2023. The Awesome One ha recuperado todo el cariño de los fanáticos, ¿será el indicado para destronar a The Ring General? Este parece invencible pero antes o después caerá. Veremos si es esta semana.

► Survivor Series 2023