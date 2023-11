Roman Reigns y Seth Rollins están en lo más alto de WWE, a dónde se dirige Gunther. Pero el Campeón Intercontinental no quiere compararse con ellos, sino que está enfocado en sí mismo, según expone en Sports Illustrated. Eso sí, antes o después debería medirse con ellos, lo cual es también una comparación.

► Gunther no se compara

«No me comparo con ninguno de los dos. Seth está en una situación muy difícil. Ha habido muchos títulos en el mundo de la lucha libre que eran completamente nuevos y luego desaparecieron. Un nuevo título es como una nueva empresa, solo uno de cada diez va a tener éxito. Es una posición muy difícil ser el campeón recién coronado de un nuevo título, lo que significa que eres el que tiene que trabajar para establecerlo y añadirle algo de prestigio. «Creo que está haciendo un trabajo excelente. Es uno de los mejores que tenemos.

«Roman está en una categoría completamente diferente. Ha sido campeón durante tanto tiempo. Obviamente, no defiende el título con tanta frecuencia, pero en esta etapa del reinado, no necesita hacerlo. Solo debería suceder algunas veces al año, en ocasiones muy especiales. Estoy en una historia completamente diferente estableciéndome a mí mismo. Eso es algo que los otros dos no necesitan hacer, y estoy trabajando para mejorar el legado del campeonato Intercontinental«.

«Estoy en el lugar correcto en el momento adecuado. Tengo más responsabilidad y estoy listo para ello. Todo lo que he logrado y todo lo que he ganado fue un proceso largo. Las cosas que llevan tiempo construir, van a durar más. Sé que hay más espacio para crecer. La gente lo ha pedido, y algunos quieren verlo más pronto que otros. La paciencia es importante, y necesito seguir siendo paciente con mi carrera. Hasta ahora, eso me ha funcionado».