Gunther: «Ultimate Warrior no era un luchador»

Gunther, el Campeón Intercontinental más longevo de la historia de WWE, comparte sus pensamientos sobre la leyenda Ultimate Warrior en un episodio reciente de WWE’s The Bump mientras está siendo entrevistado con Ludwig Kaiser. El nombre del fallecido guerrero surgió al hablar de quienes han sostenido el título antes de The Ring General. Un título al que él le está devolviendo el prestigio que un día le dieron, además, Shawn Michaels, Bret Hart o The Rock.

► Ultimate Warrior era un showman

«Esos son los auténticos tiempos oscuros. Él es un showman, no un atleta ni un luchador profesional; es un hombre del espectáculo. Ahora, todos saben por qué yo debo ser aquel que mantenga este título durante el mayor tiempo en la historia, para limpiar su reputación y establecer un nuevo estándar«.

Gunther isn’t an Ultimate Warrior fan apparently 😂 “Those are the real dark ages.”pic.twitter.com/nr1ifKVx3K — Vick (@Vick_8122) November 13, 2023

No son las mejores palabras que se han dicho sobre el Ultimate Warrior, quien fue curiosamente el responsable de terminar el histórico reinado del Honky Tonk Man, a quien Gunther tuvo que superar en última instancia para ser el monarca que más tiempo ha tenido el cinturón. Aquella victoria ocurrió en SummerSlam 1988 y Warrior tendría un reinado de 216 días.

Fue el primer reinado del Ultimate Warrior como Campeón Intercontinental y terminaría cuando Rick Rude lo destronara en WrestleMania V. Menos de cinco meses después, recuperaría el cinturón ante el mismo luchador en la edición siguiente de The Biggest Event of the Summer. Y entonces llegamos a su gran combate con Hulk Hogan en WrestleMania VI.

Ultimate Warrior exponía el Campeonato Intercontinental mientras The Hulkster hacía lo propio con el Campeonato WWF. El primero acabó saliendo victorioso convirtiéndose en el primer luchador en sostener ambos títulos. Pero tuvo que renunciar al Intercontinental porque la empresa no le permitía mantener los dos, ganándolo posteriormente Mr. Perfect.

Y ya que estamos. El reinado de Warrior como monarca máximo duró 293 días y terminó cuando el Sgt. Slaughter lo destronó en Royal Rumble 1991. Aquel sería el último reinado de su carrera en WWE. Un año después, dejaría la compañía. Acabaría volviendo en 1996 pero sus mejores tiempos ya habían quedado atrás para entonces.