«ÚLTIMA HORA. ANDRADE llega a GCW para 3 eventos impresionantes, comenzando con su debut el 9 de diciembre en Los Ángeles. 9/12 – Los Ángeles http://GCWHIGHEST2.EVENTBRITE.COM 12/1 – Chicago (Información sobre boletos próximamente esta semana) 26/1 – Tampa (Información sobre boletos próximamente esta semana) ¡Mira EN VIVO en Fite TV+!». A través de este anuncio, Game Changer Wrestling confirmaba el próximo debut de Andrade El Ídolo.

► La primera lucha de Andrade en GCW

Y no ha hecho falta esperar demasiado para conocer la primera lucha del guerrero mexicano en esta promoción independiente que ha crecido tanto en los últimos años. De hecho, conocemos también buena parte del cartel que va a presentar el evento, cuyo título es GCW Highest in the Room 2.

*LOS ANGELES UPDATE* Just Signed: ANDRADE EL IDOLO

vs

JOEY JANELA Plus:

Maki Death Kill vs Johnny/Taya

Matt Cardona

Rina Yamashita

Blake Christian

George South

Jacob Fatu

+more! Get Tix:https://t.co/hdocSO47Hs Watch LIVE on @FiteTV+

Sat 12/9 – LA pic.twitter.com/xFBS9Yaq7l — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) November 15, 2023

«ACTUALIZACIÓN DE LOS ÁNGELES

Recién firmado:

ANDRADE EL ÍDOLO

vs

JOEY JANELA

Además:

Maki Death Kill vs Johnny/Taya

Matt Cardona

Rina Yamashita

Blake Christian

George South

Jacob Fatu

+más

Consigue tus boletos:

http://GCWHIGHEST2.EVENTBRITE.COM

Mira en VIVO en

@FiteTV

Sábado 9 de diciembre – LA».

Joey Janela también trabajó en AEW pero ambos luchadores nunca se han visto las caras en las cuerdas. Aún así, con el talento de ambos, podemos esperar que ofrezcan uno de los mejores combates del show.

Un show que, como vemos, contará con más nombres importantes, como John Morrison y Taya Valkyria, que igualmente luchan como All Elite en la actualidad, Matt Cardona, conocido como The Indy God…

Y podemos hacer una mención especial a Jacob Fatu, que acaba de abandonar por voluntad propia MLW. Ello además mientras se habla de si podría unirse a la WWE, como también su primo Lance Anoa’i.

Continuaremos informando sobre este próximo GCW Highest in the Room 2 cuando tengamos más novedades.

Mientras, no está claro cuando Andrade volverá a luchar en AEW, pero con toda seguridad estará en el nuevo programa de Collision para continuar contando su historia con CJ Perry.