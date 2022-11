Gunther habló sobre su eliminación en Survivor Series 2019

Gunther fue una de las principales estrellas de NXT UK, logrando un récord importante allí al mantenerse campeón por 870 días, aunque admitió recientemente que no es nada comparable con lo que Roman Reigns está imponiendo ahora como Campeón Universal Indisputable WWE. Durante su época en la marca británica, participó en varios combates en Norteamérica, particularmente en NXT; sin embargo, el «Ring General» también fue parte del equipo de la marca negra y dorada que participó en Survivor Series 2019 en la tradicional lucha por eliminación, aunque fue el primero en ser derrotado.

► Gunther tuvo una discreta participación en Survivor Series 2019

El entonces conocido como WALTER recientemente rompió el silencio sobre su controvertida derrota en el día en que debutó en el elenco principal en Survivor Series 2019, única edición hasta el momento que ha contado con la participación de Superestrellas de NXT.

Durante una entrevista reciente con Steve Fall en Ten Count, el Campeón Intercontinental habló sobre su controvertida derrota por primera vez, la cual terminó aceptándola, muy a pesar de lo dominante que era en la marca británica NXT UK.

«Sí, así son las cosas a veces. No hay mucho que puedas decir. Se tomó una decisión y la aceptas y tratas de sacar lo mejor de ella. No creo que haya sido negativo… Cuando comencé a hacer mi parte en ese encuentro y luego fui eliminado temprano, creo que eso me hizo algo… Creo que aumentó mi popularidad en ese sentido porque mucha gente habló sobre eso. Creo que no hubo daño. hecho y todos necesitan tener una experiencia humillante aquí y allá. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso «.

Efectivamente, esa derrota tempranera en Survivor Series no terminó pasándole factura a Gunther, quien siguió dejando su legado en NXT UK, y luego de pasar un breve tiempo en NXT, busca emular su aura dominante en SmackDown, donde todavía no conoce la derrota.