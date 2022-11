Roman Reigns está dominando WWE como nunca se había visto en la era moderna de la compañía como Campeón Indiscutible. ¿Podría decirse que como Gunther hizo como Campeón NXT UK? Quizá sea una exageración ya que estamos hablando de que el samoano lo está haciendo con toda la empresa mientras que el ahora Campeón Intercontinental lo hizo con una marca; sin faltarle al respeto, la marca menos popular. Pero de ello estuvo hablando el «Ring General» recientemente en Ten Count.

► Gunther, su reinado en NXT UK y Roman Reigns

«Obviamente, veo mucho esa comparación. Creo que no es comparable. Creo que es una situación muy diferente. NXT UK en comparación con el elenco principal, obviamente, la competencia no está al mismo nivel. Y lo sostuve durante el tiempo de la pandemia. Diría que tuve un reinado del título donde primaba la calidad sobre la cantidad.

«No tuve tantos combates, pero los combates que tuve fueron entretenidos y buenos, mientras que Roman, ya no está allí con tanta frecuencia en este momento, pero antes siempre estaba presente, viajando de un lado a otro del país, haciendo todos esos eventos en vivo como el campeón. Así que creo que esos dos reinados del título no son realmente comparables y no los comparo«.

El luchador de Austria estuvo hablando también de tener un combate contra el «Jefe Tribal».

«Tarde o temprano, no lo sabemos. Pero tengo que ser honesto, ahora mismo soy el Campeón Intercontinental, y no podría importarme menos nada más. Él puede hacer lo que hace, y cada vez que echo un vistazo, puedo ver lo que pasa (risas)».

¿Os gustaría que Gunther y Roman Reigns se enfrentaran?