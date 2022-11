Elias considera hacer equipo con Matt Riddle

Elias hizo su regreso a Monday Night Raw en el episodio del 17 de octubre, luego de una larga ausencia, que en parte fue cubierta por su hermano menor Ezekiel, quien estuvo en la marca roja antes de que Kevin Owens acabara enviándolo en una camilla. A partir de allí, el guitarrista no ha cambiado nada y continúa intentando deleitar a sus fanáticos con su música, pero siempre termina interrumpido, sindo una de ellas provocada por Matt Riddle, con quien ha entablado una relación extraña, que pretende ser unido a través de la música, puesto que el ex Campeón de los Estados Unidos ha empezado a utilizar un bongo para agradar al músico.

► Elias se está convenciendo poco a poco de Matt Riddle

Aunque Matt Riddle ha expresado su interés de formar equipo con Elias, este último no luce muy convencido, aunque sí han colaborado recientemente. El guitarrista apareció en el reciente episodio de WWE The Bump, donde habló sobre una posible colaboración con el ex luchador de UFC en el futuro.

«Solo estoy pensando. Lo estoy considerando, ¿de acuerdo? Porque todavía no voy a ir con todo, no soy uno de esos tipos que simplemente salta con toda su fuerza, pero estoy considerando una colaboración con Riddle. Él amaba a mi hermano menor, ha sido genial conmigo, ha sido muy elogioso con mi música y esas cosas. Tengo que considerarlo».

Durante el primer semestre, Matt Riddle había hecho equipo con Randy Orton, hasta que este último sufriera una lesión en su espalda tras perder el Campeonato de Parejas Raw ante The Usos. Ahora, el «Original Bro» ha estado apareciendo con regularidad, pero a nivel individual, donde tuvo una rivalidad con Seth Rollins. Ahora, con el regreso de Elias, Riddle busca nuevamente formar otra «pareja dispareja» en WWE. ¿Lo conseguirá?.