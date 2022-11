Por ahora se desconoce cuando va a volver John Cena a WWE pero existe tanto el rumor como el deseo de muchos de que luche en WrestleMania 39. Sería la fusión perfecta de sus dos mundos pues recordemos que se celebrará en Hollywood. Y uno de los posibles rivales que se han mencionado para él es Gunther. De hecho, en junio el Campeón Intercontinental se mostraba listo para verse las caras con el 16 veces Campeón Mundial. La verdad es que sería un combate realmente interesante tanto para ellos como para los fanáticos.

► Gunther, listo para John Cena

Ya iremos viendo cómo evoluciona la carrera del «Ring General» así como qué vamos sabiendo del retirno de «The Champ» a los encordados. Pero sin salirnos del tema vamos con las recientes declaraciones que el monarca dedicó a dicha posible lucha mientras hablaba en Steve Fall’s Ten Count. El luchador de Austria reconoce que le han llegado los rumores pero aclara que realmente no sabe si va a suceder o no. Aunque también pone en claro que le encantaría enfrentar a Cena en un mano a mano en el mejor escenario de todos.

“Por supuesto, pudimos verlo. No sé qué va a pasar o si va a pasar. Obviamente, eso es algo que me encantaría hacer. John Cena es una de las leyendas. Debido a que ya no está realmente activo en este momento, simplemente aparece, pero cuando lo hace, si tengo la oportunidad, la tomaré con gusto. Uno de, si no el más popular babyface en este deporte de todos los tiempos. Creo que sería una gran contraparte de eso. Me encantaría hacerlo».

¿Os gustaría que Gunther y John Cena se enfrentaran en WrestleMania 39?