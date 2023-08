Gunther habla por fin de su derrota con Chad Gable

Por primera vez en mucho tiempo, Gunther perdió. Lo hizo con Chad Gable en WWE RAW. La buena noticia, a pesar de que era una lucha por el Campeonato Intercontinental, es que fue por conteo de diez fuera del cuadrilátero, por lo que no fue destronado. Recientemente, el integrante de Alpha Academy se mostraba eurórico y dispuesto a tener otra oportunidad. Y de momento no se ha confirmado la lucha por el cinturón de Payback 2023.

► La derrota de Gunther con Chad Gable

Dicho esto, mientras hablaba recientemente con Jeff Snyder, The Ring General habló finalmente de su caída, la primera en el main roster.

«Definitivamente siento un orgullo por mi reinado como campeón. Desde que llegué al elenco principal, no pasó mucho tiempo hasta que puse mis manos en el Campeonato Intercontinental. Desde entonces, he tenido la oportunidad de dejar mi propia marca y legado en el título y, al mismo tiempo, construir mi propia trayectoria.

«Lo he estado haciendo a mi manera, de la misma forma en que siempre me he expresado en el ring, y todavía lo estoy haciendo, y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso, obviamente. Las victorias y derrotas en la lucha son diferentes a las de otros deportes, pero en mi situación, es muy importante ganar porque planeo mantenerme como Campeón Intercontinental«.

El próximo Premium Live Event será dentro de una semana, así que veremos qué sucede el lunes en el nuevo programa de la marca roja. Es de suponer que Chad Gable aparecerá en escena para exigir una nueva oportunidad contra Gunther por el Campeonato Intercontinental y que pactarán verse las caras el 2 de septiembre en la PPG Paints Arena en Pittsburgh, Pensilvania.