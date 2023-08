Chad Gable: «La historia de Gunther tiene mi huella»

Chad Gable venció a Gunther en WWE RAW pero no ganó el Campeonato Intercontinental porque fue por cuenta fuera del ring. Sin embargo, buscará otra oportunidad. ¿Podría ser en Payback? De momento, no se sabe cuándo, ni él mismo lo sabe, pero sí que tiene claro que continuará persiguiendo a The Ring General. Así lo avisa en WWE’s The Bump.

► Chad Gable no se rinde con Gunther

«Él está en camino de intentar hacer historia, ¿verdad? Pero creo que dejé mi propia huella en la historia. Derroté a Gunther, su gran derrota desde que llegó al roster principal. Sí, no me fui con el campeonato. Eso es cierto. Pero observa la reacción de la multitud y escucha esa reacción de la multitud esa noche. Solo te muestra la magnitud de lo que significa vencer a un tipo como él, porque se ha establecido en un nivel que pocos han logrado tan rápidamente. Lo contrataron como este objeto inamovible, una fuerza imparable. Así que la reacción ante una victoria por conteo fuera, creo que nunca había visto algo así antes. La gente lo tomó y lo asumió en serio, fue un gran logro».

«El impulso está de nuestro lado aquí. Ahora ha sufrido esencialmente dos derrotas ante mí, y puedes ver la frustración acumulándose en un tipo como él, que ha tenido tanto éxito en los últimos 18 meses. Ahora tiene dos manchas en su historial que no esperaba que ocurrieran en este momento crucial, cuando está tan cerca de romper el récord de todos los tiempos. Entonces, mucho de lo que hacemos es mental, meterse en las cabezas de los tipos. Aprendí eso hace mucho tiempo en la lucha libre amateur. La psicología juega un papel importante en esto, y él va a estar luchando. No sé cuándo será la próxima vez, pero garantizo que merezco otra oportunidad por el título, y va a suceder. Así que cuando eso ocurra, su cerebro estará confundido. Su mente estará alterada».