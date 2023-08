Primero con Jason Jordan como American Alpha, después con Bobby Roode, más tarde en solitario como Shorty G, y ahora con Otis en Alpha Academy. Es un resumen quizá demasiado breve pero sirve para explicar que -si dejamos a un lado lo que pudo haber sido en el main roster de WWE aquella alianza con el ahora productor- Chad Gable se encuentra en su mejor momento, cuando además está recibiendo el cariño de los fanáticos, y está brillando un poco más con la compañía de Maxxine Dupri.

No obstante, el atleta olímpico también se siente preparado para ser una estrella individual, justo en el momento en que acaba de convertirse en retador al Campeonato Intercontinental de Gunther. Quizá solo sea una rivalidad de transición de camino a que The Ring General rompa el récord con este título como el monarca más longevo de todos los tiempos pero veremos qué ocurre en las próximas semanas, así como en Payback, donde quizá ambos luchadores tengan su mano a mano.

Antes, hablando en Muscle Man Malcolm, Chad Gable muestra su deseo de más oportunidades en solitario:

«Así que, ya sabes, lo único que diré es que he estado pidiendo durante mucho, mucho tiempo la oportunidad de demostrar mi valía como luchador individual. Me he sentido listo durante mucho tiempo. He observado de cerca la situación. Mantengo un ojo atento en todos y cuando digo que estoy listo, no pretendo decir que soy el mejor. Tengo mucho que demostrar para afirmar eso, pero confío en mí mismo, creo que puedo demostrarlo.

«Si obtengo esta oportunidad, si lo que está sucediendo con Gunther se convierte en algo más grande, o si surge una oportunidad más importante para mí, ten la seguridad de que no la desperdiciaré«.

Following one of the biggest wins of his career on #WWERaw, the new number one contender for the #ICTitle celebrates with his son in a touching moment.

