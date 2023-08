Gunther: «Mi personaje no se parece a mi persona»

«Definitivamente no soy tan genial o glamurosa como mi personaje. Así que la respuesta breve es que cuando comencé en la lucha libre, quería crear una mujer que fuera como yo quería ser en la vida real. […] En la vida real, soy muy informal y relajada. Tengo mis sandalias y calcetines que uso. Charlotte es como mi escape. […] Es fácil simplemente encarnar a Charlotte y no lidiar con cómo realmente te sientes en la vida real. Así que es como, ventajas y desventajas». Así hablaba Charlotte Flair de sus diferencias con Ashley Fliehr.

Y es que muchas veces, un personaje luchístico es una extensión de la persona real que le da vida, pero en otras tantas ambos se encuentran totalmente distanciados. Por ejemplo, en este último caso, ¿alguien imagina a Joe Anoa’i y Colby López como actúan en WWE a través de Roman Reigns y Seth Rollins? Ahora descubrimos cuál es la situación de Gunther, el Campeón Intercontinental, cuyo nombre real es Walter Hahn. De ello estuvo hablando recientemente The Ring General en una entrevista con Sam Roberts.