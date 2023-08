Cartel final de IMPACT! Emergence 2023

Este autor suele alzarse firme defensor del producto actual de IMPACT! Wrestling, pero la empresa merece un tirón de orejas por el manejo que hace de Mike Bailey desde que este firmó contrato con ella hace casi dos años.

Si bien ha tenido vía libre para mostrar su calidad «in-ring», Impact no está aprovechando la candencia de un gladiador que ve cómo 2023 está siendo continuidad de 2022, mientras que en la escena independiente suma logro tras logro, caso del reciente All Star Junior Festival.

Y veremos cuánto tiempo más se prolonga tal dinámica en Impact, porque hoy, otra vez Bailey gozará de un protagonismo muy secundario dentro de una cita de la empresa. Como parte del pre-show de Emergence (Countdown To Emergence), Bailey enfrentará a Alan Angels.

Mientras, anunciado también ayer para la previa de Emergence, Joe Hendry y Yuya Uemura, nueva dupla de moda en Impact, irán contra The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch).

Con estos dos añadidos, queda definido en su totalidad el cartel que ofrece Emergence, especial a celebrarse hoy (7:30 PM ET) desde el Rebel Entertainment Complex de Toronto (Ontario, Canadá).

[Countdown To Emergence]

BREAKING: Two matches are OFFICIAL for #CountdownToEmergence TOMORROW at 7:30pm ET LIVE and FREE on YouTube, IMPACT Plus and Fite!



– @TheJasonHotch and @TheJohnSkyler vs. @joehendry and @Im_YuyaUemura @Alan_V_Angels vs. @SpeedballBailey pic.twitter.com/Gzr8Fbh5Y0