Gunther guarda cierta inquina hacia Bret Hart y revela el motivo

No ha perdido Bret Hart el gusto por la lucha libre. Y aunque colgase las botas hace ya tiempo, su faceta como espectador también da bastante de qué hablar.

El pasado mes de marzo, bajo entrevista con HN Live, relató su experiencia en primer fila durante Clash at the Castle.

«Fui a un show en Cardiff hace no mucho, un evento de pago por visión. Fue vergonzoso sentarse en primera fila y ver a todos los chicos en la audiencia golpearse la pierna cuando los luchadores se golpeaban sus piernas en esos ‘spots’ de patadas donde fingen patearse con espinilleras y hacen sonidos una y otra vez. Te das cuenta de que el público compra eso y que toda la pista hace sonidos palmeándose la pierna. Y pienso, ‘solíamos intentar que esto fuese real, ¿qué ha pasado?’ Todo el mundo lo compra. Es una gran pantomima […] La lucha libre es un arte simple que es básicamente la historia del bueno o del malo, la mayoría del tiempo, y en cualquier caso, es una historia fácil de contar. Los luchadores han estado haciéndolo durante décadas y los luchadores desde 2005 para acá no saben nada de contar historias o lo que son los candados al cuello».

► Gunther no olvida

Como recordarán, Clash at the Castle albergó uno de los mejores combates producidos por WWE en su historia (5 estrellas recibió de parte de Dave Meltzer). Con el Campeonato Intercontinental de fondo, Gunther defendió dicha correa ante Sheamus, poniendo en pie a todo el Millennium Stadium. Bueno, a excepción de Bret Hart.

Y el todavía Campeón Intercontinental no olvida aquellas declaraciones de «The Excellence of Execution», al ser preguntado por este durante su reciente aparición en el programa WWE’s The Bump.

«Creo que es obvio que entre las doce cuerdas, es uno de los mejores de la historia. Muy disfrutable. Era muy popular en Alemania y Austria cuando yo crecí. Era una gran estrella allí. Pero como Ludwig [Kaiser] dijo antes, yo no olvido. Y ese hombre, al hablar de mi combate en Cardiff, no dijo nada bueno, así que no va a recibir ningún elogio de mi parte. Una pena que ya esté en condiciones de dirimir esto sobre el ring. Habría sido muy interesante».