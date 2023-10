Bret Hart y CM Punk comparten la condición de mayores opositores contra la figura de Vince McMahon fuera del «kayfabe» que hayan luchado para WWE. Incluso Punk protagonizó una suerte de ucronía del «screwjob» de Montreal con aquella victoria en Money in the Bank 2011.

Pero la emulación ha ido más allá del gigante hoy propiedad de Endeavor. Varios combates de Punk en AEW reprodujeron secuencias íntegras de algunos de los enfrentamientos de mayor notoriedad del «Hitman», y tal idolatría hizo que asimismo, «The Second City Savior» y FTR acabaran por forjar una estrecha amistad.

Punk dejó unas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a Revolution 2022 que hoy luce propicio rescatar, considerando el devenir de la estancia del luchador bajo los focos de AEW.

«Amo a Bret Hart. La carrera de Bret Hart se vio truncada. Y es una maldita tragedia porque hay personas que van a Arabia Saudita y les pagan millones de dólares. Y ese debería haber sido Bret, ¿sabes? Aprecio muchísimo y me siento muy afortunado de tener una segunda oportunidad. Renunciaría a ella en un abrir y cerrar de ojos para dársela a Bret».

► Bret Hart, un fan más de CM Punk

Mientras, Bret Hart siempre ha procurado devolver los elogios a CM Punk. De hecho, tiempo atrás defendió así su abrupta salida de WWE.

«Me encanta lo que hace CM Punk. La lucha libre no ha sido la misma sin él. Fue el mejor de la última generación. Defendió lo correcto. Escucho a muchos luchadores hoy que lo culpan por haberse marchado. Creo que si miran con detenimiento lo ocurrido, defendió una causa justa».

Y la opinión de Hart hacia Punk no ha cambiado, aunque el «Best in the World» mostrara un comportamiento lamentable en su paso por AEW. Bajo reciente entrevista con Inside The Ropes, el ex Campeón Mundial de Peso Completo WCW comentó contra qué luchadores actuales le habría gustado compartir ring.

«Creo que mi luchador favorito de los últimos años, desde que me retiré, creo que sería CM Punk. Creo que fue lo más cercano a mí en cuanto a ser un tipo que innovara. Pensó en nuevas cosas. Tuvo ideas frescas. Por lo que tengo entendido, siempre fue alguien seguro con el que trabajar, siempre un profesional en el ring».