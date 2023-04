Bret Hart comparte sus sensaciones sobre el estado actual de la lucha libre -enfocándose en WWE y AEW- en 2023 en una reciente entrevista con HNLive. The Hitman habla a las claras de que no le gusta el producto actual. Señala también que está aconsejando a su hijo en ese sentido.

> Bret Hart habla de WWE y AEW

“Muchas personas echan mucho de menos el antiguo estilo de lucha libre. Si existiera la antigua lucha libre, como la lucha libre de mi padre, vendríamos a verla. Estoy tratando de aconsejar a mi hijo Dallas y ayudarlo a entregar el tipo de espectáculo de lucha libre que me gustaría ver donde los luchadores realmente saben qué es una llave de cabeza en lugar de hacer el ballet con guión y saltar, girar y bailar como un grupo de bailarines. Realmente no disfruto la lucha libre de hoy por esas razones. Perdieron muchos pasos hacia la realidad y la credibilidad de la lucha libre. La lucha libre, en mi opinión, necesita fingir ser real. Siempre ha fingido, casi hasta el punto de que crees que es real. La lucha libre está tan lejos en la actualidad.

“Cuando pienso en la WWE y veo a 20 luchadores amontonados afuera en el piso y alguien se lanza sobre la cuerda superior y los derriba a todos como bolos, pongo los ojos en blanco al ver lo patético que es la lucha hoy en día. De arriba a abajo, desde los mejores hasta los no tan buenos en WWE y AEW, todos golpeándose la pierna con cada golpe y bofetada. Es hasta el punto en que no puedo ver la lucha libre hoy. Lamentablemente, se está volviendo demasiado falso. Realmente cuestiono la dirección que están tomando las personas que están a cargo de la lucha libre. AEW ha ido en una mala dirección con toda la violencia y el gore. Vi un episodio, la Dra. Martha Hart dando su gran conferencia de prensa, estoy viendo AEW y [Jon Moxley] está clavando un tenedor en la cabeza de alguien durante cinco minutos con un primer plano. Esto no es lucha libre. Recomendaría apagar todo eso y no mirar porque no es muy bueno. La lucha libre va en malas direcciones porque la gente no sabe lo que es o fue la lucha.

“Son las personas a cargo las que cuestiono, y ya no estoy seguro de quién está a cargo, especialmente en WWE, nunca se sabe quién está a cargo de un día para otro. Me parece que alguien no presta atención a los detalles. En mi época, estaba el jefe Jay Strongbow, Pat Patterson, Jack Lanza, que sabían exactamente lo que había que hacer y conocían las órdenes que Vince (McMahon) debía llevar a cabo cada noche. Cuando volvías después de un combate, el jefe Jay decía: ‘No hagas esto más, no hagas aquello, cambia esto’. Siempre fue el mejor consejo y las personas sabían de lo que estaban hablando. No creo que eso esté sucediendo hoy. Creo que las personas que hablan con los jóvenes luchadores no tienen absolutamente ninguna idea de cómo es la lucha libre. Todos son tipos que nunca triunfaron y que no tienen ideas. Ya no sé quién está pensando, pero alguien tiene que despedir a todos los que están a cargo en ambas empresas, en todas las empresas. Les falta credibilidad, no son creíbles, y la lucha libre de la década de 1980 era 100 veces mejor que la lucha libre actual. La mejor lucha libre profesional tiene que fingir ser real, cuando deja de fingir ser real, que es todo lo que están haciendo hoy, es ridículo”.

¿Qué opinas de las palabras de Bret Hart?