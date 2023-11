Jim Ross va a tomarse un tiempo fuera de AEW

Desde que volvió en agosto a la programación, Jim Ross ha estado apareciendo con regularidad en AEW, sin embargo, nuevamente volverá a ausentarse, según confirma en el episodio más reciente de Grilling JR.

► Jim Ross necesita un descanso

«Voy a tomarme un tiempo libre, a partir de esta semana. No estaré en [Oakland]. Pero mi médico cree que si tomo unas semanas de descanso, no estoy seguro de cuántas, veremos, tiene que sanar, estar fuera de un avión durante unas semanas será bueno para que mi pierna se recupere, así que eso es lo que voy a hacer. Tomaré unas semanas libres. No estaré en la televisión por un tiempo hasta que pueda navegar un poco y adentrarme en aguas más profundas. Amo lo que hago. Tenemos un elenco único. Hay tantos chicos a los que necesitamos ayudar tanto como sea posible a destacar, pero eso se aplica a cualquier programa de lucha libre en televisión. Ese es su objetivo. Tienes un objetivo cuando estás en la televisión en la lucha libre profesional. Hacer destacar al talento. Así que amo hacer eso. Amo ese papel, amo ayudar a estos jóvenes que hacen preguntas. ‘¿Viste mi combate?’ o ‘¿Pudiste ver mi combate?’ o ‘¿Qué piensas de esto?’.

«Así que me tomaré un tiempo para que mi pierna se recupere. He estado lidiando con esto durante casi dos años. ¿Cuánta buena barbacoa puede comer un chico del campo? En algún momento, tengo que recapacitar. No estoy sintiendo un gran dolor, excepto cuando llego a la ciudad a la que vuelo, mi pierna se hincha como un melón y duele como el infierno. Así que quiero tratar de no viajar, ver cómo me afecta y seguir desde ahí. Así que estaré ausente unas semanas. Mantendré informada a toda la gente por aquí. Me siento bien, me siento fuerte. Me siento motivado. Me siento afortunado de trabajar para TK (Tony Khan). Él fue el que me dijo que quieren que esté sano a largo plazo. Así que ha estado cuidándome muy bien. Realmente aprecio lo que está haciendo por mí y que está pendiente.

«Tengo un contrato en marcha, tiendo a honrarlo. Todavía le quedan unos meses, y Tony Khan me ha indicado, al menos esta semana, a mi representante Barry Bloom, que le gustaría que me quedara. No estoy buscando ir a ningún lado. Solo necesito sanar. Eso es todo. Simplemente, mi pierna necesita sanar y la buena noticia es que la herida está mejorando mucho, así que estoy sanando. Solo tengo que mejorar. No es cuestión de tolerancia al dolor. El dolor viene cuando llego a la ciudad a la que vuelo. Volar es el enemigo en este momento. Entonces, si puedo sanar un poco más, volar se convierte en menos problema. Con este trabajo, no puedo hacerlo sin volar. Así que volar es un mal necesario, si quieres usar ese término, y así es como lo estoy abordando. Así que no tengo planes de dejar AEW. Me gusta trabajar para Tony. Tony ha sido bueno conmigo, me ha cuidado mucho. Simplemente tenemos una relación muy única. No soy complicado, incluso con una pierna mala y todo. No quiero ser un problema».