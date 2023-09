Grayson Waller y Austin Theory: «Somos el mejor equipo»

Grayson Waller y Austin Theory se han emparejado en un par de ocasiones en Friday Night Smackdown. Las dos jóvenes superestrellas de la WWE lograron vencer a sus oponentes, siendo su victoria más reciente el pasado viernes ante The Brawling Brutes. Dicho esto, el naciente equipo todavía se encuentra invicto y el dúo podría causar estragos en la división.

► Grayson Waller y Austin Theory están invictos como equipo

Grayson Waller se consagró como una de las estrellas imperdibles durante su paso por NXT, y en su llegada al elenco principal se hizo conocido gracias a su Talk Show, The Grayson Waller Effect. Ahora parece que ha encontrado una nueva faceta junto con Austin Theory.

Durante una aparición reciente en SmackDown Lowdown, Grayson Waller y Austin Theory hablaron sobre el hecho de haber formado equipo. Waller nombró equipos legendarios como D-Generation X y Dudley Boyz, y agregó que no están invictos. Luego afirmaría que él y Austin Theory son el mejor equipo de todos los tiempos, inclusive mejor que The Usos.

“Déjame hacerte una pregunta, Austin. Como D-Generation X, uno de los equipos más grandes de todos los tiempos. ¿Estaban invictos? No, no lo eran. ¿Qué pasa con los Dudley Boyz? Uno de los mejores de todos los tiempos con las mesas y esas cosas. ¿Estaban invictos? No, no lo eran. Vamos, todo el mundo habla de ello, lo dijeron este año. El mejor equipo de todos los tiempos: Los Usos, estaban invictos, ¿no? No, no lo eran. Pero estamos invictos, lo que significa que somos el mejor equipo de todos los tiempos”.

Habrá que ver si el dúo continúa su buena racha en las siguientes semanas, pero ciertamente parece que WWE tiene un gran potencial que explotar aquí.