Francis Ngannou y cuando Kamaru Usman lo inspiró

Francis Ngannou asumió un gran riesgo al pelear hasta el final de su contrato con la UFC contra Ciryl Gane mientras estaba lesionado. Sin embargo, fue Kamaru Usman quien le animó a correr ese riesgo.

Ngannou tenía una tonelada de presión sobre sus hombros, de cara a la primera defensa de su título de peso pesado contra Gane en UFC 270. No sólo estaba luchando fuera de su contrato con la promoción con la plena intención de probar la agencia libre, pero tenía la esperanza de hacerlo con el cinturón alrededor de su cintura para maximizar su poder de negociación.

► Francis Ngannou da crédito a Kamaru Usman

Al final, Francis Ngannou ganaría el combate contra Ciryl Gane, anotándose una decisión unánime en un combate que, en última instancia, le llevaría a un combate de boxeo programado con Tyson Fury. Fue sólo después del hecho, que el campeón revelaría que tomó la pelea lesionado, con graves daños en la rodilla que hizo su victoria aún más impresionante.

En su reciente aparición en el programa Joe Rogan Experience, Ngannou reveló que fue el ex campeón del peso welter de la UFC Kamaru Usman quien le hizo creer que podía ganar, a pesar de estar lesionado. Al ver a Usman luchar contra una lesión similar antes de uno de sus combates, y hablar con el peso welter antes de su pelea con Gane, supo que podía hacer lo mismo.

«Cuando me explicaron lo que me pasaba en la rodilla, me preocupé mucho. (O) llamé a Kamaru o él me llamó a mí. Hablamos por teléfono y me explicó lo que tenía. Recuerdo una vez, cuando lo vi en Las Vegas, cuando luchó, creo que fue Colby Covington la primera vez, y el tipo estaba hecho polvo», explicó Ngannou.

«Yo estaba como, ‘¿Así que este tipo va a pelear el sábado?’ Estaba tan preocupado. Me sentía mal por ello. Tío, y esa noche estaba afilado. Este es el tipo que vi el miércoles y apenas podía caminar. Estaba afilado. Sabía exactamente lo que le pasaba, y eso me ayudó a creer que, cuando llegue el momento, tu instinto de lucha despegará«.

Aunque era un gran riesgo, está claro que resultó ser la decisión correcta para Francis Ngannou. Esa confianza en sí mismo le ha llevado a conseguir el combate de boxeo que quería, así como un contrato con la PFL.