Grayson Waller quiere que The Rock termine su historia

En el último episodio de SmackDown, tuvimos el segmento protagonizado por Cody Rhodes y Roman Reigns, en primera instancia, en el que The American Nightmare le hizo saber al Tribal Chief que el Campeonato Universal Indisputable WWE sigue siendo su objetivo; no obstante, de manera sorprendente cedió su lugar en el estelar de WrestleMania 40 a The Rock, lo cual generó gran rechazo en el Universo WWE, que lo hizo saber en redes sociales en cuestión de horas, porque su deseo es que Cody «termine su historia».

► The Rock ya arribó a Las Vegas

Durante la tarde y noche de este jueves, se llevará a cabo la conferencia de prensa con el lanzamiento de WrestleMania 40 en Las Vegas, lugar al cual Dwayne «The Rock» Johnson llegó anoche a la ciudad para formar parte de este evento, que también contará con la presencia de Rhea Ripley, Bianca Belair, Seth Rollins, Cody Rhodes, Roman Reigns y Triple H. The Great One dejó un mensaje en un video publicado en las redes sociales de WWE, generando una mayor expectativa en torno a lo que podría pasar en las próximas horas.

La llegada de The Rock a Las Vegas ha provocado múltiples reacciones, y para Grayson Waller esto no ha pasado desapercibido. El australiano reaccionó en sus redes sociales a la llegada del ex Campeón Mundial para el evento de prensa, e inmediatamente le dio la bienvenida a The Rock, diciéndole que espera poder terminar su historia.

“¡Bienvenido jefe! Espero que puedas terminar tu historia”.

Hasta el momento, WWE aún no ha tomado una decisión en torno al evento principal de WrestleMania 40, pero se espera que esta rueda de prensa permita aclarar muchas dudas.