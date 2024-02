El miembro del Salón de la Fama de la WWE Kevin Nash habla de las acusaciones contra Vince McMahon, de su relación con la familia McMahon y de la venta de la compañía a Endeavor. De todo ello en el episodio más reciente de su pódcast, Kliq This, el mismo en el que comenta que el exmandamás debería morir en prisión si las acusaciones resultan ser ciertas, si es declarado culpable. Por otro lado, el cual es uno de los temas que nos ocupa ahora, espera que no lo sean.

► Kevin Nash sobre Vince McMahon

Sobre Vince McMahon perdiendo su influencia financiera en la WWE después de vender la empresa: «Vince ya no tenía ningún peso financiero en la empresa. Se convirtió en un accionista minoritario.»

Sobre su relación con la familia McMahon: «Como Paul es un gran amigo, amo a Stephanie con todo mi corazón, Shane es un amigo, Linda siempre ha sido amable conmigo, así que es una familia en la que siempre me he sentido bienvenido. Vince fue la primera persona en ver potencial en mí para convertirme en una estrella.»

Sobre por qué no quiere que las acusaciones sean ciertas: «Él me colocó como figura representativa de su negocio durante los juicios por esteroides, así que … No quiero que sea cierto … Y no quiero que les ocurra ningún daño a esas personas.»

No falta quien esté compartiendo su opinión sobre la reciente acusación contra Vince McMahon de tráfico sexual, abuso emocional y asalto sexual. En SÚPER LUCHAS estamos recogiendo todo tipo de declaraciones. También de veteranos ex de la WWE, que son especialmente interesantes. Konnan hablaba hace poco de la «triste caída en desgracia» del exmandamás. Mick Foley decía que «ojalá no borren los momentos que creó». Eric Bischoff apuntaba que a pesar de su adiós a la empresa este escándalo es «una sombra oscura sobre ella». Tommy Dreamer señaló que McMahon aún no es culpable pero que «TKO hizo bien en alejarse de él».