The Rock llegó a Las Vegas para la conferencia de prensa

Hace menos de una semana, en el último episodio de SmackDown, tuvimos el segmento protagonizado por Cody Rhodes y Roman Reigns, en primera instancia, en el que The American Nightmare le hizo saber al Tribal Chief que el Campeonato Universal Indisputable WWE sigue siendo su objetivo; no obstante, de manera sorprendente cedió entonces su lugar en el estelar de WrestleMania 40 a The Rock. Sin embargo, esto generó gran rechazo en el Universo WWE, que lo hizo saber en redes sociales en cuestión de horas, porque quieren ver que Cody «termine su historia».

► The Rock está listo para la conferencia de prensa previa a WrestleMania 40

La posible contienda entre The Rock y Roman Reigns en WrestleMania 40 ha generado muchas reacciones negativas en el Universo WWE, quien ha expresado su rechazo en redes sociales, e incluso en los eventos en vivo. Esto, ha impedido que la compañía confirme oficialmente cuáles son las luchas que encabezarán su principal evento del año; no obstante, es posible que este jueves en la conferencia de prensa que se llevará a cabo en Las Vegas, se puedan resolver algunas de las dudas que hasta el momento existen.

Precisamente, en vísperas del esperado día, Dwayne «The Rock» Johnson hizo su aterrizaje en Las Vegas para formar parte de la conferencia de prensa convocada por WWE, a la cual también asistirán, Rhea Ripley, Bianca Belair, Seth Rollins, Cody Rhodes, Roman Reigns y Triple H. The Great One dejó un mensaje en un video publicado en las redes sociales de WWE, para generar mayor expectativa en el Universo WWE.

«Tengo la sensación de que se hablará de esta conferencia de prensa para siempre. Me despido … jugador de largo plazo»

Dado que el público también estará presente en el evento, se esperan que existan numerosas reacciones en vivo, y habrá que ver cuál es el camino que definitivamente tome WWE de cara a WrestleMania 40.