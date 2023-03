Grayson Waller quiere crear un nuevo título en WWE

Aún en NXT, Grayson Waller ya piensa en el elenco principal de la WWE y en ganar títulos en los grandes escenarios. Curiosamente, sin haber sido campeón en la marca amarilla. Por otro lado, tampoco le ha hecho falta, de todas maneras se ha convertido en una de sus estrellas. En concreto, está mirando al Campeonato de Estados Unidos. Pero no porque le vea valor particularmente sino para transformarlo en el Campeonato Australiano, como adelanta en su reciente entrevista en el podcast Roasted.

> Grayson Waller quiere transformar el Campeonato de Estados Unidos

“Si hay una oportunidad de estar en ese evento [el retorno de la WWE a Australia], sería un sueño en sí mismo. Yo represento a mi país, represento a Australia cada vez que lucho. Está en mi atuendo. Lo hago por una razón. No quiero decir que dejé eso atrás. Mi sueño es luchar en Australia, ya sea en Sydney en Acer Arena [Qudos Bank Arena] o MCG [Melbourne Cricket Ground], han hablado de un gran estadio en Perth para luchar. He ido a ver cricket, a ver rugby, actuar allí sería enorme.

“No importa contra quién esté. Lo único que pensé, lo que sería algo hermoso, es si pudiera ganar el Campeón de los Estados Unidos en Australia y luego convertir ese campeonato en el Campeonato de Australia. Eso sería algo hermoso. Veo esa bandera estadounidense, y no me emociona. No me representa. No quiero tenerlo como el cinturón de EE. UU., quiero convertirlo en el Campeonato de Australia. Ese es mi plan”.

¿Le ves futuro a Grayson Waller en WWE?