La Comisión Deportiva y el Salón de la Fama Atlético de El Paso, Texas (EPAHoF por sus siglas en inglés), dieron a conocer los nombres de los ocho deportistas que ingresarán en 2020 donde se incluye al legendario luchador Salvador "Gori" Guerrero.

► Gori Guerrero al HOF Atlético del Paso, Texas

Teniendo como misión honrar a los atletas, hombres y mujeres, que en el campo deportivo dan brillo a su nombre y al Condado de El Paso, el EPAHoF realizó la votación para la Clase 2020 del Salón de la Fama Atlético de El Paso a mediados de junio y la semana pasada quedó definida la lista de atletas, entrenadores, administradores y funcionarios ligados al deporte. El anuncio de los ganadores fue hecho por el Presidente del organismo, Ed Stansbury.

De tal manera, la Clase 2020 quedó definida así:

Categoría Atleta del año (vivo) Ernie Bautista, Pista Monica Townsend, Golf John 'Rocky' Coppinger, Béisbol

Categoría Administrador/entrenador Tony Grijalva, entrenador de fútbol (Franklin HS) Milton Henry, entrenador de fútbol (Franklin HS)

Categoría Medios Oscar Leeser, promotor de atletismo

Categoría Oficial / formador Robert Hemphill, Jr., Oficial de fútbol

Categoría póstuma Salvador "Gori" Guerrero, Lucha libre



► Gori Guerrero, habitante distinguido de El Paso

La designación de Gori Guerrero resulta muy interesante. El patriarca de la famosa familia de luchadores profesionales es considerado uno de los habitantes distinguidos de El Paso, ciudad a la que llegó a vivir en 1962 permaneciendo en ella hasta su muerte en 1990.

Nacido en Ray, Arizona, hijo de emigrantes mexicanos, el también conocido como el Ave de las Tempestades, creció en California y Guadalajara. Fue en la capital tapatía donde tuvo su primer acercamiento a la lucha profesional, despertando su interés y comenzando sus entrenamientos con el luchador Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Su debut vino el 14 de septiembre de 1937 con tan sólo 16 años. Sería hasta principios de 1943 cuando sucedió su primera presentación en la Monumental Arena México.

La cúspide de su carrera profesional abarcó desde finales de los años 40's y principios de los 50's, enfrentando a rivales de gran envergadura como El Santo, Tarzán López, Cavernario Galindo, Black Shadow, Dorrell Dixon, entre otros. Su posterior sociedad con el Enmascarado de Plata, los llevó a integrar la Pareja Atómica, una de las duplas más famosas de la época.

Al lado de su esposa, Hermelinda Yañes (hermana del también luchador legendario Enrique Llanes) y sus hijos, llegó a El Paso como luchador independiente, pero pronto comenzó a promover combates de lucha libre en el Coliseo de la localidad, primero junto a Dory Funk Jr. y luego de manera individual, luchando cada vez menos conforme envejecía, hasta su retiro definitivo en los 80's. Sus cuatro hijos, Salvador (Chavo Sr.), Héctor, Mando y Eddy siguieron sus pasos mientras Gori se afianzaba más en la ciudad texana. Gori Guerrero fue muy activo en la comunidad de El Paso involucrándose con la juventud local y el Club Optimist en la organización del evento "Little Boy Blue and Sister Too" cada año, además de dar clases de lucha libre.

Hay planes para un banquete de inducción para la Clase de 2020 del Salón de la Fama Atlético de El Paso, pero no se ha anunciado ninguna fecha o lugar. El banquete generalmente se celebra el primer miércoles de mayo, pero este año se retrasó debido al COVID-19.