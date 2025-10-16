AEW Dynamite: GOA se impone a Hurt Syndicate; la guerra continúa

La rivalidad entre Hurt Syndicate y GOA sigue en pleno auge, y este viernes se vivió un nuevo capítulo en Dynamite con una intensa lucha de parejas.

Shelton Benjamin y Kaun comenzaron intercambiando duros golpes, mientras que Bobby Lashley y Toa Liona respondían a cada ataque con movimientos de poder que encendieron a la audiencia.

El combate se tornó caótico en varias ocasiones. Toa ejecutó un Samoan Drop en ringside, mientras Shelton y Kaun protagonizaban duelos de fuerza dentro del cuadrilátero. Momentos de tensión llegaron cuando Ricochet intentó salvar a Kaun, pero MVP intervino en ringside y alteró la contienda. Finalmente, Kaun logró cubrir a Shelton y darle la victoria a GOA, dejando claro que la guerra entre estas facciones sigue abierta.

► Momentos claves de la lucha

Las intervenciones de Ricochet y MVP que generaron caos fuera del ring; todo esto culminó con Kaun cubriendo a Shelton Benjamin para darle la victoria a GOA y reafirmar que la guerra entre las facciones todavía está lejos de terminar.

► ¿Qué pasará ahora?

Esta victoria solo aumenta la expectativa de cara a WrestleDram, donde Hurt Syndicate y GOA volverán a enfrentarse en un choque decisivo. La intensidad y las alianzas estratégicas prometen elevar la tensión y convertir la contienda en uno de los combates más esperados del evento.