AEW Dynamite: GOA se impone a Hurt Syndicate; la guerra continúa

por

La rivalidad entre Hurt Syndicate y GOA sigue en pleno auge, y este viernes se vivió un nuevo capítulo en Dynamite con una intensa lucha de parejas.

Shelton Benjamin y Kaun comenzaron intercambiando duros golpes, mientras que Bobby Lashley y Toa Liona respondían a cada ataque con movimientos de poder que encendieron a la audiencia.

El combate se tornó caótico en varias ocasiones. Toa ejecutó un Samoan Drop en ringside, mientras Shelton y Kaun protagonizaban duelos de fuerza dentro del cuadrilátero. Momentos de tensión llegaron cuando Ricochet intentó salvar a Kaun, pero MVP intervino en ringside y alteró la contienda. Finalmente, Kaun logró cubrir a Shelton y darle la victoria a GOA, dejando claro que la guerra entre estas facciones sigue abierta.

Momentos claves de la lucha

Las intervenciones de Ricochet y MVP que generaron caos fuera del ring; todo esto culminó con Kaun cubriendo a Shelton Benjamin para darle la victoria a GOA y reafirmar que la guerra entre las facciones todavía está lejos de terminar.

¿Qué pasará ahora?

Esta victoria solo aumenta la expectativa de cara a WrestleDram, donde Hurt Syndicate y GOA volverán a enfrentarse en un choque decisivo. La intensidad y las alianzas estratégicas prometen elevar la tensión y convertir la contienda en uno de los combates más esperados del evento.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos