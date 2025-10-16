AEW Dynamite: Claudio Castagnoli vence a Roderick Strong en una intensa batalla técnica

En un duelo lleno de fuerza, técnica y resistencia, Claudio Castagnoli logró imponerse a Roderick Strong en un duelo bastante interesante.

El encuentro comenzó de forma pareja, con ambos intercambiando llaves y golpes sin que ninguno tomara ventaja clara. Castagnoli aplicó un Backbreaker y controló a Strong con un Headlock, pero el integrante de Undisputed Kingdom logró liberarse y llevó la acción al filo del ring, donde aplicó un Side Slam.

El suizo castigó a su rival contra la barricada y la mesa del timekeeper antes de volver al cuadrilátero. Strong respondió con una ráfaga de golpes, pero Castagnoli lo detuvo con un poderoso Lariat y buscó la rendición con un Crossface. Roderick alcanzó las cuerdas con el pie para romper la llave, manteniendo viva la lucha.

► Momentos claves de la lucha

El Side Slam de Roderick Strong en el filo del ring cambió el ritmo del combate, mientras que el poderoso Lariat y el intento de Crossface de Claudio Castagnoli pusieron en aprietos a su rival. Finalmente, el Uppercut del suizo selló el triunfo tras un intenso forcejeo en las alturas.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Claudio Castagnoli consolida su impulso rumbo a futuros desafíos individuales dentro de AEW. Por su parte, Roderick Strong, sigue en picada y sin rumbo.

