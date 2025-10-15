Templario listo para la Super Jr Tag League 2025 de NJPW

Muy pronto dará inicio la edición 2025 de la Super Jr. Tag League de New Japan Pro Wrestling, donde varias duplas competirán en un torneo en busca de una oportunidad por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP en Wrestle Kingdom 20.

► El Guerrero León listo para competir en el torneo de NJPW

En este torneo, habrá representación del CMLL, ya que el luchador mexicano Templario, integrante de United Empire, retornará al Lejano Oriente, invitado para competir en este certamen.

El Guerrero León hará equipo con su compañero de facción, Jakob Austin Young, con quien buscará apoderarse de la competencia, a fin de lograr una oportunidad única y aspirar a luchar en el Tokyo Dome.

Templario será parte del Grupo A, donde junto con su coequipero, combatirán contra las siguientes duplas:

Grupo A:

DOUKI y SHO (Campeones de Parejas de Peso Jr. IWGP)

Ryusuke Taguchi y Dragon Dia

YOH y Master Wato

Templario y Jakob Austin Young

Clark Connors y Daiki Nagai

Hiromu Takahashi y Gedo

NJPW también reveló el calendario de encuentros y los días y rivales que enfrentará United Empire son:

contra DOUKI y SHO – 23 de octubre – Tokyo Korakuen Hall

contra Gedo y Hiromu Takahashi – 24 de octubre – Tokyo Korakuen Hall

contra Master Wato y YOH – 25 de octubre – Kumagaya City Gymnasium

contra Dragon Dia y Ryusuke Taguchi – 28 de octubre – Sado City General Gymnasium (Hilltop Arena Sado)

contra Clark Connors y Daiki Nagai – 30 de octubre – Fukui Prefectural Industial Hall

Deseamos éxito al Guerrero León en esta nueva aventura.