Samoa Joe: «La lucha libre nunca ha estado tan fuerte como ahora»

Poco se ha perdido Samoa Joe durante el último cuarto de siglo en la industria luchística. Este veterano vivió de primera mano el establecimiento de la escena independiente tal y como la conocemos hoy, siendo protagonista del ascenso de ROH. Y luego, ya en términos «mainstream», Joe no sólo ha formado parte de las dos grandes alternativas a WWE tras el fin de WCW, AEW y TNA, sino que también ha trabajado para el otrora Imperio McMahon.

Con 46 años, mientras otros coetáneos como Christopher Daniels, AJ Styles o John Cena tienen a la vuelta de la esquina su retiro, Joe no contempla colgar las botas pronto, y de hecho ocupará este próximo sábado el «main event» de WrestleDream 2025 en lucha contra «Hangman» Page por el Campeonato Mundial AEW.

Aunque los entrevistadores ya lo tratan cual luchador camino del crepúsculo, caso de Rob Wolkenbrod, quien en entrevista vía Forbes publicada hoy, pregunta a Joe por su opinión acerca del futuro del negocio de los machetazos.

«Soy completamente optimista. Creo que la lucha libre nunca ha estado tan fuerte como ahora. De veras que nunca ha sido más grande. Viendo dónde está la industria hoy, espero que siga creciendo y expandiéndose. Los jóvenes atletas que llegan ahora en general toman mejores decisiones, y de resultas, se convierten en mejores atletas. Tengo muchas ganas de ver lo que depara el futuro, y espero que traiga incluso mejores cosas que en el pasado. Lograr ese tipo de progreso es cómo aseguramos la supervivencia de esta industria, y eso es algo que quiero».

► Cartel de WrestleDream

Seguidamente, todo lo anunciado por ahora para AEW WrestleDream 2025, a celebrarse el sábado 18 de octubre desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU). Recuerden que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura del PPV.

