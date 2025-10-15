AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family

Cobertura y resultados AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family

AEW DYNAMITE Y AEW COLLISION 15 DE OCTUBRE 2025 .— A unos cuantos días de WrestleDream, AEW presenta un episodio combinado de Dynamite + Collision, el cual estará repleto de grandes luchas. En una de ellas, Kenny Omega se unirá al Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus)— para enfrentar a la Don Callis Family (Hechicero, Josh Alexander y Mark Davis). Si bien Omega y Perry han tenido conflictos en el pasado, ambos coinciden en que tienen el mismo enemigo: Don Callis. Será, sin duda alguna, algo interesante, pero no será la única lucha de tercias, pues The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante tres miembros de La Facción Ingobernable (Rush, Sammy Guevara, Dralístico y The Beast Mortos). La acción de AEW DynamiteAEW Collision se emite desde la Cable Dahmer Arena en Independence, Missouri.

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

