AEW DYNAMITE Y AEW COLLISION 15 DE OCTUBRE 2025 .— A unos cuantos días de WrestleDream, AEW presenta un episodio combinado de Dynamite + Collision, el cual estará repleto de grandes luchas. En una de ellas, Kenny Omega se unirá al Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus)— para enfrentar a la Don Callis Family (Hechicero, Josh Alexander y Mark Davis). Si bien Omega y Perry han tenido conflictos en el pasado, ambos coinciden en que tienen el mismo enemigo: Don Callis. Será, sin duda alguna, algo interesante, pero no será la única lucha de tercias, pues The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el título ante tres miembros de La Facción Ingobernable (Rush, Sammy Guevara, Dralístico y The Beast Mortos). La acción de AEW Dynamite y AEW Collision se emite desde la Cable Dahmer Arena en Independence, Missouri.

El cartel de AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025 es:

AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025