El actual Campeón de Peso Abierto de NJPW STRONG, «The Young Bull» Gabe Kidd sabe de lo que habla cuando habla de peleas. Sin ir más lejos, durante el reciente evento Power Struggle de NJPW tuvo un enfrentamiento físico con Kenny Omega después del cual fue multado. Pero no hablamos de un choque real sino dentro de una historia que ambos luchadores están contando. Nada parecido a lo que ocurrió entre CM Punk y Jack Perry mientras transcurría AEW All In 2023.

CM Punk rlly bitched Jack Perry backstage and then went on to have a classic with Samoa Joe… That’s my GOAT 🤣 #AEWDynamite pic.twitter.com/x9x8U2P3xO — Prabh (@PrabhhSingh) April 11, 2024

► La pelea de CM Punk y Jack Perry

Una colisión que fue un antes y un después en muchos sentidos, empezando por ellos, pues el «Best in the World» acabaría siendo despedido de la casa Élite y el presente Campeón TNT estuvo un tiempo ausente para terminar regresando con un nuevo personaje, «The Scapegoat», que cambió por completo su carrera en la lucha liber. Unimos ahora ambas situaciones porque el mencionado Kidd se burló de lo que pasó entre Punk y Perry mientras hablaba recientemente en SI’s The Takedown:

«Lo que me pareció gracioso es que (Omega) salió corriendo del edificio inmediatamente, fue a Tokyo Sports y dijo que yo lo empujé y que tomé una postura de pelea, y que él dio el primer golpe. Bueno, si lo hiciste, no sentí nada, porque todos escucharon esa bofetada que te di en el video. Mira, no me importan esos otros tipos ni esas historias. Viste el video de Jack Perry y ‘el que no debe ser nombrado, el pequeño Phil’, ¿lo llamamos así? Pequeño Phil. Fue lo más vergonzoso que he visto y hasta lo promocionaron para transmitirlo en TV. Fue lo más absurdo que he visto en mi vida. He visto mejores peleas en el jardín de infantes, fue patético, así que no me importa si lo comparó con eso.»

¿Qué opinas de las palabras de Gabe Kidd?

Footage of Gabe Kidd’s altercation with Kenny Omega in Japan was sent to Fightful by a Japanese press member who got footage a little sooner than the rest of the press that rushed over. pic.twitter.com/s2jTCqQJKC — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) November 7, 2024