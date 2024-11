Desde el Osaka EDION Arena, New Japan Pro Wrestling presentó su magno evento «Power Struggle 2024«, donde se disputaron cuatro títulos y llegó a su fin un torneo.

► «Power Struggle 2024»

United Empire (Great-O-Khan y HENARE), quienes estuvieron acompañados de Jakob Austin Young, se impusieron a TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) tras una durísima refriega. Para O-Khan y HENARE es la primera ocasión que conquistan este título.

Kenny Omega fue invitado al evento y anunció su regreso para el 5 de enero de 2025 en el Tokyo Dome en la función Wrestle Dynasty.

Después de ganar la Super Jr. Tag League, Robbie Eagles y Kosei Fujita declararon que su siguiente objetivo es ganar el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP.

DOUKI doblegó a Master Wato para conseguir la cuarta defensa de su cinturón; tras la batalla El Desperado se declaró restablecido de sus lesiones y lanzó un reto DOUKI por su cinturón.

SANADA intervino en el evento semifinal a favor de Finlay y propició la caida de Taichi. Después del combate, Finlay nominó a Yota Tsuji como el próximo retador.



Shota Umino desafió a Zack Sabre Jr. a una lucha titular cuando Ricochet apareció de repente en el ring y atacó al campeón, desafiándolo para Wrestle Dynasty.

Los resultados completos son:

NJPW «POWER STRUGGLE ~SUPER JR. TAG LEAGUE 2024~», 04.11.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

3,773 Espectadores

0. YOH, The DKC y Ninja Mack vencieron a Tiger Mask, Capitán Suicida y Shoma Kato (6:55) con un Eternal Drop de DKC sobre Kato.

1. Gabe Kidd, Taiji Ishimori, Robbie X, Clark Connors y Drilla Moloney vencieron a KUSHIDA, Kevin Knight, Jude London, Paris de Silva y Katsuya Murashima (6:14) con un Drill-A-Hole Piledriver de Kidd sobre Murashima.

2. Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Toru Yano, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi y Dragon Dia (7:02) con la Maximum The Holding Second Form (Named by Daisuke) de Takahashi sobre Honma.

3. Special Tag Match: «King of Darkness» EVIL y Ren Narita vencieron a Hiroshi Tanahashi y Oleg Boltin (7:26) con un Horizontal Cradle de Narita sobre Boltin.

4. Special Singles Match: Shota Umino venció a SANADA (16:41) con un Death Rider.

5. IWGP Tag Team Title: Great-O-Khan y HENARE vencieron a Mikey Nicholls y Shane Haste (c) (11:11) cuando O-Khan colocó espaldas planas a Nicholls tras la Imperial Drop – conquistando el título

6. Super Jr. Tag League – Final: Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a TJP y Francesco Akira (15:20) cuando Eagles colocó espaldas planas a TJP.

7. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) venció a Master Wato (22:07) por detención arbitral defendiendo el título.

8. IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) venció a Taichi (23:22) con un Overkill defendiendo el título.

9. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) venció a Shingo Takagi (29:28) con un Sabre Driver defendiendo el título.