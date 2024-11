AEW Collision se presenta este jueves desde el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island (anteriormente llamado Providence Civic Center y anteriormente Dunkin’ Donuts Center, coliseo con capacidad para 14,000 aficionados y casa de Providence Bruins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

LUCHA DEL DÍA DE LOS MUERTOS: Thunder Rosa venció a Harley Cameron (***) Kyle Fletcher venció a Komander (***) Brian Cage y Lance Archer vencieron a Shaun Smith y Joe Keys (**) PAC venció a Action Andretti (***) Lio Rush venció a Ariya Daivari (*** 1/2) Roderick Strong venció a Shane Taylor (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Mariah May (c) retuvo ante Anna Jay (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

La noche de este sábado estará engalanada por una lucha en la que el Campeonato Mundial de Tríos AEW estará en juego. Los actuales monarcas, los Death Riders (Claudio Castagnoli, PAC y Wheeler Yuta), se enfrentarán a The Conglomeration (Kyle O’Reilly, Mark Briscoe y Tomohiro Ishii). Es la primera vez que The Conglomeration compite por este título, una oportunidad que se ganaron después de sus sólidas presentaciones en Dynamite y Collision, en especial la del miércoles pasado, cuando derrotaron a The Learning Tree. Los Death Riders buscarán no solo retener sus títulos, sino también reafirmar su dominio en la división de tercias.

No será la única lucha de tríos, pues The House Of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews) harán frente a los Iron Savages (Beefcake Boulder, Bulk Bronson y Jacked Jameson).

En una lucha para clasificar el encuentro de cuatro esquinas por el Campeonato Mundial de Parejas en Full Gear, veremos a los Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) contra Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

En otro encuentro que se antoja emocionante, Jack Perry defenderá el Campeonato TNT ante Action Andretti.

Por su parte, Roderick Strong hará frente a The Beast Mortos.

En acción femenil, Kris Statlander tendrá un mano a mano con Ashley Vox.

Además, Nick Wayne se medirá con AR Fox.