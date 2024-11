Primera lucha anunciada para TNA Turning Point 2024

Bound For Glory 2024 fue, objetivamente, un notable PPV. Pero hasta que TNA no justifique su controvertida decisión creativa para el estelar de esta cita, no quedará como un recuerdo positivo a ojos de muchos seguidores.

Nic Nemeth retuvo el Campeonato Mundial TNA ante Joe Hendry, en parte por las interferencias de Frankie Kazarian (réferi del combate) y JBL. Hecho que tampoco gustó al propio Nemeth, quien aseguró querer conceder nueva oportunidad a Hendry, entre ciertas desavenencias y la entrada en escena de Ryan Nemeth, hermano del otrora Dolph Ziggler.

Santino Marella expuso esta semana que Hendry deberá empezar desde abajo en pos de volver a luchar por el título mundial. Así que mientras tanto, a la espera de comprobar si de verdad TNA guarda intenciones de programar una revancha, Nic Nemeth ya tiene concretado su rival para Turning Point 2024, siguiente PPV de la compañía.

Durante el estelar del episodio de iMPACT! del pasado 31 de octubre, Nemeth y Hendry lucharon contra Eddie Edwards y JDC, y el bostoniano, gracias a un mal entendimiento entre los técnicos, logró poner de espaldas planas a «The Most Wanted». Victoria que le ha valido una oportunidad titular ante Nemeth. Curiosamente, Edwards, estelarizó Turning Point 2023, cuando entonces tuvo duelo con Will Ospreay.

Por ahora, este Nic Nemeth (c) vs. Eddie Edwards por el Campeonato Mundial TNA es el único encuentro confirmado del cartel de Turning Point 2024. Una cita prevista para el 29 de noviembre desde el Benton Convention Center de Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU).

BREAKING: After pinning @NicTNemeth in the Tag Team match on #TNAiMPACT last week, @TheEddieEdwards will now face Nemeth for the TNA World Championship at #TNATurningPoint, LIVE from WrestleCade in Winston-Salem, NC, on November 29!



