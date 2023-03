Un par de semanas atrás, Fuego del Sol daba a conocer que había sufrido una lesión en el pie que lo tendría fuera de acción de seis semanas a tres meses dependiendo de la gravedad y de cómo fuera la recuperación: “Hay una pequeña fractura en la parte inferior de mi dedo gordo del pie, pero me dijeron que tenía suerte de que no fuera peor. Sin embargo, aún no está claro porque ahora debo hacerme una tomografía computarizada para determinar si hay algún daño en el ligamento, si no hay daño, espero una recuperación de 5 a 6 semanas, pero si hay daño entonces podría ser hasta tres meses […]“

Finalmente, el luchador de AEW tuvo que someterse a una cirugía que afortundamente fue bien, según informa en una nueva actualización: “¡Cirugía completa! ¡Y tenemos buenas noticias! ¡Todos los ligamentos están intactos, así que espero que el tiempo de recuperación no sea tan largo como se pensó inicialmente! ¡El camino hacia el regreso comienza ahora! Gracias por todo el apoyo!“. Una lesión es una lesión, como una cirugía es una cirugía, pero podemos celebrar que dentro de lo malo no tenga que enfrentarse a la peor situación, sus ligamentos estén en buen estado y no necesite pasar tanto tiempo fuera del ring.

Surgery Complete! And we have some good news! All ligaments are in tact so hopefully the recovery time won’t be as long as initially thought! The road to the comeback starts now! Thanks for all the support! pic.twitter.com/hdPm4nHMNF

— Currently Injured Fuego (@FuegoDelSol) March 7, 2023