Se inaugura el cartel de NXT Stand & Deliver 2023

Presentó anoche NXT una serie de combates de bastante enjundia, haciendo lucir a Roadblock más como un evento de WWE Network/Peacock que como un episodio televisivo.

Se consumó (aparentemente) la encarnada rivalidad Gigi Dolin–Jacy Jayne, Shawn Michaels tuvo protagonismo y vimos un gran estelar por el Campeonato Femenil NXT que acabó con Roxanne Perez hospitalizada.

Pero también NXT quiso dirigir su mirada hacia, esta vez sí, su siguiente evento de WWE Network/Peacock: Stand & Deliver. Porque ya tenemos constancia de sus dos primeros encuentros.

Como dije, HBK fue uno de los actores de Roadblock, si bien secundario. Grayson Waller le propuso combate en Stand & Deliver, y a cambio, “Mr. WrestleMania” respondió con la presencia allí de “Mr. TakeOver”, Johnny Gargano, quien irá contra el australiano. Recordemos que Gargano fue brutalmente atacado por Waller en su despedida de NXT, durante el capítulo del 7 de diciembre de 2021.

Mientras, el presumible estelar de Stand & Deliver queda confirmado: Bron Breakker defenderá el Campeonato NXT ante Carmelo Hayes. Esperado e inédito mano a mano entre los dos talentos varoniles más en forma de la marca dorada.

Próximo gran evento de NXT a celebrarse fuera del Performance Center de Orlando (Florida) tras Vengeance Day, Stand & Deliver discurrirá desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California) el próximo 1 de abril, siete horas antes (1pm ET) de la primera jornada de WrestleMania 39 (8pm ET). Este es su cartel provisional.

