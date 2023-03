John Cena acaba de volver nuevamente a la WWE, esta vez para confirmar su lucha con Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 39. Pase lo que pase en el combate, no se espera que sea el último de la carrera del 16 veces Campeón Mundial. No obstante, no sería una locura decir que sí es uno de los últimos. ‘The Champ’ no está solo cada vez más alejado de la lucha libre sino que se sigue haciendo mayor y teniendo más y más proyectos como actor. Y algún día dirá adiós a los encordados.

Y justamente acerca de ello habla en una reciente publicación en redes sociales:

Last night was the first time I entered the arena and had the thought that it might be the last time. I’ll never be able to put into words how much I love the #WWEUniverse https://t.co/FR5T3r1tld

— John Cena (@JohnCena) March 7, 2023