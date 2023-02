Fuego del Sol, fuera de acción debido a una lesión

De seis semanas a tres meses Fuego de Sol estará fuera de acción debido a una lesión en el pie. El enmascarado lo da a conocer en una reciente publicación en redes sociales. No se lastimó en AEW sino luchando en el evento independiente SPW Haters Gonna Hate el domingo 19 de febrero.

> Fuego del Sol está lesionado

Unfortunately I suffered a foot injury last Sunday… details below. Please send some positive vibes my way! pic.twitter.com/bhRyfJ5nuI — Fuego Del Sol (@FuegoDelSol) February 24, 2023

“De acuerdo… así que el domingo pasado, mientras estaba en Sacramento, ocurrió un extraño accidente después de que conecté una patada donde otro tipo cayó encima de mi pie derecho. Inicialmente pensé que estaba roto, cuando me levanté sentí un dolor agudo en el pie y me di cuenta de que era increíblemente doloroso poner cualquier peso sobre la punta del pie. Después de evaluar la situación, cambié algunas cosas y logré terminar el combate y cuando llegué a la parte de atrás, ya se había hinchado bastante.

“Después de volar a casa y luego lograr conducir dos horas hasta casa (de alguna manera), me hice una radiografía y descubrí que en realidad me lo disloqué, pero en algún lugar al terminar el combate, sin saberlo, lo volví a colocar. Hay una pequeña fractura en la parte inferior de mi dedo gordo del pie, pero me dijeron que tenía suerte de que no fuera peor. Sin embargo, aún no está claro porque ahora debo hacerme una tomografía computarizada en el pie mañana para determinar si hay algún daño en el ligamento, si no hay daño, espero una recuperación de 5 a 6 semanas, pero si hay daño entonces podría ser hasta tres meses.

“Estoy devastado porque no puedo cumplir con mis obligaciones con AEW u obligaciones con Rugged Pro en Omaha este fin de semana y con VIP Wrestling el 10 de marzo, sin embargo, planeo aparecer en ambos programas de alguna manera. Necesito que me envíen buenas vibraciones para no perderme más de mis obligaciones. Soy un caballo de batalla y soy muy bueno para compartimentar y trabajar en torno a esta pequeña lesión. Todavía estaré en el gimnasio, además de hacer seminarios, publicar contenido y transmitir constantemente. Una bota y algunas muletas no me retrasarán ni apagarán mi positividad. Los mantendré informados sobre los resultados de mi escaneo. (Guarden sus opiniones sobre mis pies sin pedicura para ustedes)“.

