“Sé que probablemente saldrán más cosas mucho más temprano que tarde. Uh, hay muchas cosas que quiero contarte de las que no puedo decir nada. Pero sí, habrá algunos anuncios geniales y garantizo algunas sorpresas que sorprenderán a muchos fanáticos con lo que aparecerá en el juego […]”. Así hablaba no hace mucho Samoa Joe de Suicide Squad: Kill The Justice League, el videojuego en el que pone voz a King Shark, personaje al que Idris Elba interpretó en la película El Escuadrón Suicida en 2021.

> Samoa Joe en Suicide Squad: Kill the Justice League

Ahora tenemos la primera novedad desde entonces, el tráiler oficial, en el que escuchamos al luchador de AEW.. Como señalan desde Fightful, King Shark es uno de los personajes jugables junto con Deadshot, Harley Quinn y Captain Boomerang. En cuanto a la trama, el Escuadrón Suicida busca acabar con la Liga de la Justicia, que está bajo el control de Brainiac. Rocksteady ha estado desarrollando este videojuego durante los últimos años y estará disponible el viernes 26 de mayo en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Mientras tanto, Samoa Joe sigue reinando como Campeón Mundial de la Televisión ROH y Campeón TNT en All Elite Wrestling. El segundo de los títulos va a exponerlo ante Wardlow en Revolution 2023 el 5 de marzo. The Samoan Submission Machine está en uno de los mejores momentos de su carrera luchística y fuera de los encordados también le está yendo de maravilla. Recordemos que también tiene previsto el lanzamiento de la serie ‘Twisted Metal’, en la que interpreta a Sweet Tooth.

¿Vas a jugar al ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’?