“¡Cirugía completa! ¡Y tenemos buenas noticias! ¡Todos los ligamentos están intactos, así que espero que el tiempo de recuperación no sea tan largo como se pensó inicialmente! ¡El camino hacia el regreso comienza ahora! Gracias por todo el apoyo!“. Estas palabras publicaba Fuego del Sol poco después de lesionarse, tras pasar por cirugía. Varias semanas después, el luchador de AEW ha dado una nueva actualización de cómo se encuentra a través de las redes sociales.

> Fuego del Sol, en rehabilitación

Cast comes off today! Coming back with such a vengeance that they’ll remember this as a defining moment in the movies they make about me one day. Remember this tweet. — Currently Injured Fuego (@FuegoDelSol) April 19, 2023

“¡Hoy me quitan el yeso! Regresaré con tanta venganza que recordarán esto como un momento decisivo en las películas que hagan sobre mí algún día. Recuerda este tuit“.

Cast OFF! Walking boot on. Rehab twice a week begins. Appointment May 17th and depending on how well I’ve healed determines when the screw in my foot comes out and the timetable of my return. The grind back starts TODAY! pic.twitter.com/3phRcApV96 — Currently Injured Fuego (@FuegoDelSol) April 19, 2023

“¡Yeso fuera! Botas para caminar puestas. Comienza la rehabilitación dos veces por semana. Cita el 17 de mayo y dependiendo de lo bien que me haya cicatrizado determina cuando me sacarán el tornillo del pie y el horario de mi regreso. ¡La rutina comienza HOY!”.

Pistol Squats are harder when you’re worried about your other foot. 2 days until this cast is off! I’ve been slowly getting into the lite workout routines. More about some safe movement and exercises than form, but I need to do something! Recovery is first and the main focus! pic.twitter.com/l431ZoI2td — Currently Injured Fuego (@FuegoDelSol) April 17, 2023

“Las sentadillas son más difíciles cuando te preocupa el otro pie. ¡Faltan 2 días para que se quite este yeso! Poco a poco me he ido metiendo en las rutinas de ejercicios ligeros. Más sobre algunos movimientos y ejercicios seguros que sobre la forma, ¡pero necesito hacer algo! ¡La recuperación es lo primero y el enfoque principal!”.

El enmascarado aún tendrá un tiempo por delante antes de volver a la acción luchística. Ya en un primer momento se adelantaba que esta lesión lo tendría alejado de los encordados de seis semanas a tres meses dependiendo de la gravedad. Continuaremos informando a medida que tengamos más novedades sobre la evolución de Fuego de Sol mientras le deseamos lo mejor en estos complicados momentos.

