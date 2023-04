Sara McMann espera ganar el título de Bellator

Sara McMann está completamente enfocada en su debut en Bellator, pero hay un final para este nuevo viaje. McMann (13-6 MMA, 0-0 BMMA) ha puesto su mirada en el título de peso pluma femenil de Bellator ahora que está a punto de comenzar una carrera con su nueva promotora después de dejar el UFC a fines de 2022.

La medallista de plata olímpica en lucha libre y la ex retadora al título de UFC debutará este viernes contra Arlene Blencowe en Bellator 294 en Neal S. Blaisdell Arena.

Cris Cyborg fue la última persona en ostentar el título de peso pluma femenil de Bellator. Luchó por su contrato con Bellator en abril del año pasado, pero se espera que vuelva a firmar. McMann espera que Cyborg sea la campeona cuando llegue al cinturón.

“Me mantengo bastante concentrada porque no me gusta poner el carro delante del caballo, así que toda mi concentración ha estado realmente en Arlene, pero sinceramente, creo que me encantaría obtenerlo de Chris (Cyborg). Simplemente siento que si vas a pelear, y quieres hacer esto, y quieres ser una campeona, una campeona de larga data, como si fuera un poco más especial vencer a las personas más duras. Entonces, para mí, eso es lo que querría en mi corazón, pero no he pensado mucho en eso”.

El debut de McMann contra Blencowe (15-9 MMA, 8-5 BMMA) se disputará en peso pluma. No solo cambió de promotora, sino también de categoría de peso, ya que anteriormente competía en las 135 libras McMann espera mostrar una versión mejorada el viernes por la noche con el cambio de divisiones.

“Así que nunca me sentí agotada, y nunca me sentí demasiado cansada (con 135 libras), pero sé que cuando le estaba ordenando a mi cuerpo que ejecutara, no siempre siento que estaba ejecutando tan bien, tan rápido o tan vigorosa. como yo quería. Y me preocupé, dije, ‘Ok, esto tiene que arreglarse para cuando tenga una pelea por el título de las 135 libras porque va en los rounds más profundos. Pero ahora, al estar en 145, ese peso se me quitó de los hombros y me siento más emocionada incluso por ir a los rounds más profundos”.