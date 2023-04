Curtis Blaydes: El legado no lo es todo

Curtis Blaydes ha estado “ahí mismo” durante bastante tiempo y planea dejar de tentar a la suerte si gana en UFC Fight Night 222.

Blaydes (17-3 MMA, 12-3 UFC), ganador de tres peleas consecutivas y siete de las ocho más recientes, reveló el miércoles que planea sentarse a esperar una oportunidad por el título si derrota a Sergei Pavlovich (17-1 MMA, 5-1 UFC) el sábado en el UFC Apex.

“Sé para lo que estoy trabajando”, dijo Blaydes a MMA Junkie y a otros periodistas en una conferencia de prensa previa al combate. “Si gano, esperaré. Esperaré una oportunidad por el título. No me importa quién sea. Si es Jon (Jones), si es Stipe (Miocic), si traen a Brock Lesnar, esperaré”.

El actual titular del peso pesado de la UFC es Jon Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC), que regresó de una ausencia de tres años en marzo y derrotó rápidamente a Ciryl Gane por el cinturón vacante. Si bien el futuro de Jones en el deporte es incierto más allá de un combate contra Stipe Miocic en el Madison Square Garden a finales de este año, Blaydes cree que presenta algunos problemas únicos para el actual campeón.

“La lucha que presento es un problema“, dijo Blaydes. “Si no lo crees, entonces no entiendes realmente las MMA. La capacidad que tengo de llevar la pelea de los pies al suelo cuando quiero pone más presión mental en mis oponentes que tienen que pensar en ello. Incluso si en realidad no disparo, saben que es una opción y es algo en lo que tienen que pensar. Yo uso eso y creo que puedo usarlo contra Jon”.

Blaydes, de 32 años, reveló que está dispuesto a pesarse como reserva para Jones vs. Miocic cuando suceda. Pero si el combate contra Jones nunca llega a producirse, Blaydes no se sentirá decepcionado. Él está fuera de una sola cosa y eso es el oro del título.

“No estoy en esto por la gloria“, dijo Blaydes. “Eso no es lo que me despierta y me hace entrenar por las mañanas. Estoy aquí por dinero. Y sé que si consigo el cinturón, conseguiré más dinero. No me importa contra quién tenga que luchar para conseguir el cinturón. Ayudaría, obviamente, si fuera Jon. Ayuda a mi legado, pero no lo es todo para mí“.