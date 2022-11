No faltarán quienes digan que FTR tienen todo lo que quieren en All Elite Wrestling. Además de ser uno de los equipos más importantes de esta compañía –Anthony Bowens, de The Acclaimed, los Campeones Mundiales AEW, está dispuesto a darles una oportunidad titular– pueden tenerlo en otras como NJPW, Lucha Libre AAA Worldwide o ROH; en las tres son monarcas. No obstante, nunca se sabe realmente lo que sienten ellos o lo que está pasando por su cabeza hasta que lo comunican. Sin contar todas las cosas locas que pueden pasar en la lucha libre profesional.

► FTR están valorando opciones fuera de AEW

Dicho esto, Dax Harwood y Cash Wheeler ya están pensando en las decisiones que tomarán cuando sus contratos con la organización Khan expiren. El primero de ellos estuvo hablando recientemente con nuestros compañeros de Fightful que ahora nos comparten detalles de lo que conversaron y dio a conocer que están valorando opciones fuera de la misma.

“Dax Harwood afirmó a Fightful que cree que su contrato actual con AEW finaliza a fines de abril, y originalmente pensaron que termiarían el año pasado. Sin embargo, dice que está evaluando opciones y dice que él y Cash han tenido muchas conversaciones sobre su futuro.

«Una idea particular que mencionaron es que podrían tomarse un año libre de la lucha libre para las principales compañías y simplemente hacer cosas que les diviertan. Dijo que tener la oportunidad de trabajar en el circuito indie y varias compañías los ha llevado a descubrir cuánto aman ese paisaje”.

¿Creéis que FTR abandonarán AEW cuando sus contratos expiren?