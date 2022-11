Kenny Omega: «Ospreay, NJPW sigue siendo mi casa»

Uno de los hechos que más se comentaron luego del evento «Historic X-Over» de Stardom y New Japan Pro Wrestling, fue el anuncio de la reaparición de Kenny Omega en la empresa del león.

Esta noticia fue dada a conocer mediante un video donde Omega desafió a Will Ospreay para una lucha el 4 de enero en Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome.

El luchador de AEW ya habló al respecto, en el curso de una larga entrevista que tuvo para Sports Illustrated. Sobre el tema, hizo una serie de declaraciones haciendo énfasis de que su reaparición es una vuelta a casa, a pesar de que a muchos no les parezca, incluido Ospreay.

Regreso a New Japan como embajador de AEW. Regresaré a New Japan como embajador de la lucha libre profesional. Yo también vuelvo a casa. Me fui para comenzar esta nueva y emocionante oportunidad, pero todavía estoy en casa. Ahora bien, las cosas que Will puede hacer son cosas que yo no puedo. Es un fenómeno atlético. Pero a pesar de lo bien afinado que está físicamente, todavía no tiene el conocimiento o la experiencia. Empujé mis propios límites físicos en All Japan y DDT, pero eso no es por lo que soy conocido. Mi mente es mi mayor activo, no mi atletismo. Eso es lo que le permitió a Hiroshi Tanahashi tener una carrera tan larga y llena de sabor.

En New Japan, necesitaba que alguien ocupara mi lugar, quería que alguien ocupara mi lugar, y fueron Will, Jay White y Kota Ibushi quienes lo hicieron. Will es el único que tiene un problema con eso«.