The Acclaimed son los Campeones Mundiales de Parejas AEW desde hace 68 días y saben que para tener un reinado memorable deben vencer a los mejores equipos de la compañía. Por ello no nos sorprende que recientemente Anthony Bowens señalara a FTR y The Young Bucks como dos a los que quiere enfrentar, cuando les preguntaron en Good Karma Wrestling.

► The Acclaimed, ¿a por FTR y The Young Bucks?

“Creo que la respuesta obvia en este momento es FTR porque hemos estado en caminos paralelos. Nos hemos acercado los unos a los otros con el combate de ocho hombres. Podías ver que había un poco de tensión allí, y luego volvimos a nuestros caminos paralelos. En algún momento, esos caminos tendrán que cruzarse porque The Acclaimed son el equipo más popular en la lucha libre profesional, y luego, si hay alguien más con nosotros, es FTR. A decir verdad, han sido los contendientes número uno durante mucho tiempo y todavía no han tenido esa oportunidad. Doy la bienvenida a la oportunidad de que luchen contra The Acclaimed. Sé que los fanáticos lo quieren, por lo que probablemente sean el número uno en la lista.

«Número dos, vamos a tener que, en algún momento, volver a los Young Bucks, porque nuestro primer evento principal, que fue de diez combates, lo que probablemente sea inaudito, en Dynamite fue contra los Young Bucks, y ellos hicieron trampa. Le dieron una superkick (al árbitro) Rick Knox justo en la cara, y creo que eso es bastante ilegal, muchachos. Necesitamos recuperar esa derrota, y creo que somos un equipo completamente diferente al que éramos en ese entonces, por lo que la dinámica sería diferente. La energía sería muy diferente, considerando que no había nadie en la audiencia, fue durante la pandemia. Así que creo que ese es otro choque que nos encantaría volver a tener».

¿Qué os está pareciendo el reinado de The Acclaimed en AEW?