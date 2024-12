FTR buscarán dos títulos de AEW en 2025

FTR, Dax Harwood y Cash Wheeler, regresaron a la programación de AEW durante el evento de pago por visión Worlds End, el último de 2024. Lo hicieron junto a Adam Copeland para atacar a los Death Riders y encararse con su líder y actual campeón del mundo, Jon Moxley.

Es interesante apuntar también que Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y PAC son los actuales Campeones Mundiales de Tríos porque los ex monarcas de la propia AEW, NJPW, AAA y ROH quieren ese título y también el de parejas, como le dice Harwood a 3NT Wrestling:

«Nos hacen esa pregunta mucho, y nunca ha estado al frente de mi mente, ni de la de él, creo. No quiero hablar por él, pero no lo creo. Me di cuenta, y creo que ambos lo hicimos temprano en nuestras carreras, tuvimos una conversación cuando comenzamos a hacer equipo. Dijimos que, si íbamos a lograr que esto funcionara, no podía haber ambición egoísta. No podíamos preocuparnos por qué movimientos haría yo, qué movimientos haría él, quién hablaría más, quién estaría más tiempo en el ring. Nunca pensamos en eso.

Entiendo mis limitaciones, solo puedo hablar por mí, no por él. Pero entiendo mis limitaciones. Sabía que, si tenía a otro tipo con las mismas limitaciones que yo, aunque sea un poco más guapo que yo, pero con las mismas limitaciones, si podíamos trabajar juntos — porque sabía lo talentoso que era él y lo talentoso que soy yo — podríamos pasar a la historia como el mejor equipo de parejas de todos los tiempos, y ese era nuestro objetivo.

En 2022, tuve un montón de luchas individuales, y fueron bastante aclamadas por la crítica. Pero nunca querría dejar a Cash atrás y hacer lo mío solo. Si se da la oportunidad de ser como Arn [Anderson] y Tully Blanchard, donde podemos seguir siendo un equipo, pero quizás hacer nuestras propias cosas, eso es algo que podría considerar. Pero me imagino que, en 2025, estaremos buscando el oro de tríos, y puede que eventualmente volvamos a los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW«.

Mother of All Simulcasts#AEWDynamite Fight for the Fallen

Wed, 1/1/25 | Asheville, NC

LIVE at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork & @StreamOnMax

Death Riders vs Rated FTR@RatedRCope @DaxFTR & @CashWheelerFTR vowed to TAKE IT ALL from @JonMoxley @ClaudioCSRO & @WheelerYuta! pic.twitter.com/YgWlJtvBGD

— All Elite Wrestling (@AEW) December 29, 2024